Polícia Federal convoca candidatos para a 3ª turma do curso de formação

(foto: Polícia Federal/Divulgação)



A Polícia Federal (PF) tornou pública a convocação para a matrícula na terceira turma do curso de formação referente ao concurso público destinado aos cargos de delegado de polícia, agente, escrivão e papiloscopista. A convocação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (12/6).

Os candidatos convocados deverão se apresentar na Academia Nacional de Polícia, localizada no Lago Norte, em Brasília, das 8 horas às 12 horas ou das 14 às 16 horas do dia 24 de junho ou das 8 horas às 12 horas do dia 25 de junho.





De acordo com o documento, poderão ser realizadas novas convocações, em segunda chamada, para suprir eventuais vagas resultantes da não apresentação de candidatos. Porém, em razão da impossibilidade de cumprimento da carga horária integral pelos candidatos, não serão admitidas novas matrículas no CFP, em segunda chamada, após o dia 5 de julho.





Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que tiverem a idade mínima de 18 anos completos, estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, bem como apresentarem a seguinte documentação:





a) documentos originais entregues no período constante do item 9 do Edital nº 19 - DGP/PF, de 10 de setembro de 2021, e suas alterações;





b) atestado médico de que está apto para a prática de atividades físicas, expedido há, no máximo, 15 dias antes do início do CFP, conforme modelo constante no edital;





c) declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal, a ser preenchida no momento da matrícula;





d) autorização para obtenção, pela Polícia Federal, de dados médicos referentes ao candidato, a ser preenchida no momento da matrícula;





e) autorização para obtenção, pela Polícia Federal, de dados funcionais junto a órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e pessoas jurídicas de direito privado, a ser preenchida no momento da matrícula;





f) Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo do aluno do CFP da Academia Nacional de Polícia, a ser preenchido no momento da matrícula;





g) Uma fotografia tamanho 3x4cm, para confecção de crachás de identificação de uso obrigatório nas dependências da Academia Nacional de Polícia.

Sobre o curso

O curso de formação profissional do concurso da Polícia Federal será de caráter eliminatório e será realizado pela Academia Nacional de Polícia, no DF, em regime de internato, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da administração, em qualquer Unidade da Federação.





O CFP ocorrerá no período de 26 de junho a 08 de setembro, no período das 7 horas e 30 minutos de segunda-feira às 18 horas de sábado. O candidato que estiver frequentando o CFP estará sujeito a tempo integral com dedicação exclusiva, executando atividades que poderão se desenvolver nos horários diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados.





Aqueles que estiverem frequentando o CFP não poderão participar de outras atividades presenciais e concomitantes, como graduação, especialização, mestrado, doutorado, curso de idiomas, entre outras.