CBM-DF publica incorporação de novos candidatos no quadro de bombeiros

(foto: Breno Esaki / Agência Saúde) O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) publicou chamado de incorporação ao quadro geral da corporação 10 candidatos do último concurso público. De acordo com a portaria, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (12/6), os alunos serão incorporados na condição de soldado de 2ª classe, na qualificação bombeiro militar geral operacional.





Os nomes dos alunos convocados estão disponíveis no DODF na seguinte ordem: inscrição, nome, nota final no concurso e classificação. O documento pode ser visualizado a partir da página 63.





A corporação ressalta que, em caso de indevida acumulação de cargos públicos, o aluno responderá processo administrativo de exclusão, além das sanções previstas na legislação em vigor.





A partir da data de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do DF, os alunos estará sujeita penal e administrativamente à legislação aplicável aos Bombeiros Militares do Distrito Federal.

Orientações

Os candidatos convocados no documento deverão se apresentar às 13h desta segunda (12/6), nas dependências da Seção de Seleção e Ingresso localizada na Academia de Bombeiro Militar "Cel Osmar Alves Pinheiro", situada em Brasília, para início das atividades referentes ao curso de formação de praças.





É orientado usar os seguir trajes: