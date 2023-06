Ministério da Gestão autoriza nomeação de mil aprovados no concurso do INSS

567

A ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou a convocação de 1 mil candidatos aprovados no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A autorização se dá por meio da portaria nº 2.719, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12/6).

O edital do INSS ofertou 1 mil vagas de preenchimento imediato para o cargo de técnico do seguro social. Os aprovados e nomeados na seleção receberão o salário inicial de R$ 5.905,79 - composto pelo vencimento básico de R$ 712,61; gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18; e gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595. Os candidatos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 458.





Os candidatos foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Aplicadas em novembro do ano passado, o exame foi composto por 120 questões cujo modelo de resposta foi o de certo ou errado.





A prova contou com itens sobre conhecimentos básicos das disciplinas de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático. O exame também teve questões de conhecimentos específicos sobre temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.





Já a etapa do curso de formação foi realizada em nove capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso teve carga horária de até 180 horas presenciais e os candidatos matriculados receberam uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.