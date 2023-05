IFG/Câmpus Uruaçu lança processo seletivo para professor substituto

567

(foto: Camila Domingues/Palácio Pirantini)

Foi publicado o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para o o Câmpus Uruaçu do Instituto Federal Goiano. As vagas são para provimento de professor substituto nas áreas para construção civil/estruturas, informática e letras: português/inglês. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (31/5).

As inscrições serão realizadas somente pela internet no período entre 6 a 20 de junho, por meio da página oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00, cujo o pagamento deve ser efetuado até 21 de junho.

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático. Na prova de desempenho didático o candidato terá que elaborar uma aula sobre tema definido e sorteado pelo IFG (sorteio de ponto). Ambas as etapas é de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final será publicado em até dois dias úteis após a publicação do resultado do procedimento de heteroidentificação. O valor da remuneração básica para o cargo varia de R$ 3.412,63 (graduação) a R$ 6.356,02 (doutorado) para carga horária semanal é de 40 horas.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca