Procurador da República: MPF convoca candidatos para as provas orais

Os candidatos foram divididos em grupos, sendo que cada um tem data e horário estipulados. A etapa ocorrerá na sede da Procuradoria-Geral da República, localizada no SAF Sul, em Brasília.





Será exigida a apresentação dos exames de higidez física e mental, além dos outros procedimentos solicitados: hemograma (HC), glicemia em jejum, lipidograma completo, creatinina, EAS, eletrocardiografia (com laudo), avaliação quanto à acuidade visual e tonometria a ser feita por oftalmologista.





Os resultados dos exames, bem como a declaração sobre condição de saúde encaminhada aos candidatos, deverão ser entregues na ocasião do exame clínico, que ocorrerá no mesmo dia marcado para as provas orais, nos turnos opostos aos designados para a arguição.





Serão eliminados do concurso os candidatos que não se submeterem, no dia determinado no edital de convocação, aos exames de higidez física e mental, e não serão nomeados os candidatos considerados inaptos para o exercício do cargo nos referidos exames.

Sobre o concurso

O concurso do Ministério Público Federal (MPF) ofertou 13 vagas de preenchimento imediato para a carreira de procurador da República. Para tomar posse da carreira, é necessário apresentar diploma de nível superior em direito. Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 33.689,11.





De acordo com o edital de abertura, as vagas são destinadas ao preenchimento de cargos vagos, em localidades a serem definidas pelo Conselho Superior do MPF após o resultado do concurso, com possibilidade de criação de novas vagas, se houver previsão orçamentária e eventuais vacâncias.





Confira as localidades vagas no momento:

Acre;

Espírito Santo;

Goiás;

Paraíba;

Pernambuco;

Rio de Janeiro;

Santa Catarina;

São Paulo.

A seleção foi composta pelas seguintes etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova subjetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter somente classificatório.