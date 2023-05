PMAC publica edital de concurso com vagas para a área da saúde

(foto: Reprodução/Assessoria PMAC)

A Polícia Militar do Acre abriu um novo concurso público com vagas para a área da saúde. Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame abrirá as inscrições nesta terça-feira (30/5). Os candidatos poderão se inscrever até 4 de julho, por meio do site da banca.