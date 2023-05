Concurso PCDF: normas para curso de formação profissional são divulgadas

(foto: Arnon Gonçalves/Sinpol-DF)

O Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal publicou as normas do curso de formação profissional referentes ao concurso público destinado ao provimento de vagas na carreira de escrivão de polícia. As orientações foram divulgadas por meio do Diário Oficial do DF (DODF) , na edição desta sexta-feira (26/5).