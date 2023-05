Concurso PCDF: aprovados são convocados para curso de formação

567

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tornou público o resultado final na primeira etapa do concurso e a convocação para a matrícula no curso de formação profissional (CFP). A seleção é referente ao certame para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia. A relação dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (19/5).

Também foram divulgados os resultados finais da avaliação psicológica e da sindicância de vida pregressa e investigação social, somente para os candidatos abrangidos pela Decisão nº 5.184/2022, bem como o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros do certame.







A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1,8 mil vagas sendo 600 para preechimento imediato, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.

Do curso de formação profissional (CFP)

O curso de formação profissional (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, terá a carga-horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. O CFP será realizado em Brasília/DF, no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023.

A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, no site da banca organizadora, o Cebraspe, no período entre 10 horas do dia 2 de junho de 2023 e 18 horas do dia 5 de junho de 2023.

Vale salientar que será aplicada uma prova de verificação de aprendizagem, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 100 questões, cuja a pontuação máxima é de 50 pontos, e versará a respeito de todos os conteúdos abordados durante o curso. O exame será do tipo certo/errado, sem apenação, e será aplicado na data provável de 27 de agosto.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori