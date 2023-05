Resultados do concurso do Senado do cargo de policial legislativo são divulgados

Ao todo foram ofertadas 1.014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades. As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

O resultado definitivo dos candidatos aprovados no exame psicotécnico, na seguinte ordem: inscrição e nome do candidato. Também foi publicado o resultado preliminar da sindicância da vida pregressa e investigação social. Os candidatos não recomendados poderão interpor recurso contra o resultado preliminar até 23 de maio de 2023.Vale lembrar que a classificação final dos candidatos dos demais cargos do concurso foi homologada no fim de março. O resultado definitivo foi divulgado no Diário Oficial da União e no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).O prazo de validade do certame é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal de 1988.