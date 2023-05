Cerca de 55 mil pessoas se inscrevem no concurso do TJRN para servidor

(foto: Agência Brasil/Divulgação)





Foram lançados três editais, contemplando níveis médio e superior, juntos ofertam 229 vagas, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais variam de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18. As vagas são para os cargos de analista judiciário - apoio especializado, oficial de justiça, analista judiciário - apoio especializado em tecnologia de informação e para técnico judiciário – Área Judiciária.

Analista judiciário e oficial de justiça

Analista judiciário - Tecnologia da Informação

Técnico judiciário O posto com maior concorrência é o de oficial de justiça - mesorregião leste potiguar: 1.157 candidatos. A menor concorrência é para o cargo de analista judiciário - apoio especializado - tecnologia de informação análise de sistemas quase 29 candidatos por vaga. Confira a demanda de cada cargo:

Provas

As provas objetiva de múltipla escolha e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de analista judiciário em ambas as especialidades serão realizadas nos municípios do estado de Natal, Mossoró e Caicó, em 4 de junho de 2023, no turno matutino.





Os candidatos ao cargo de técnico judiciário serão submetidos as mesmas provas, no entanto a data de aplicação será no dia 11 de junho de 2023, em Natal, Mossoró e Caicó, das 8h às 12h30, segundo o horário oficial de Brasília.





"Os novos servidores ingressarão sob a égide do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), aprovado em lei pela Assembleia Legislativa em 21 de junho de 2022. O plano substituiu a Lei Complementar Estadual nº 242/2002", assegura o TJRN.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

Cerca de 55 mil pessoas se inscreveram no concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte . De acordo com a demanda de candidatos por vaga, divulgada pela banca organizadora do certame, a FGV, foram registradas 54.842 inscrições, sendo 10.690 candidatos isentos e 44.152 pagantes. O levantamento ainda é provisório. A FGV prevê a divulgação da concorrência final em 27 de abril.