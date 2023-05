Coren-PI publica edital com 141 vagas de nível médio e superior

Administrador - Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em administração, oferecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e inscrição ativa e pagante no Conselho Regional de Administração (CRA).





Analista de sistemas - Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciência da Computação, em Engenharia da Computação, em Sistemas de Informação, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Análise de Processos, em Gestão em Tecnologia da Informação, em Engenharia de Controle e Automação, em Engenharia de Software, em Redes de Computadores, em Engenharia de Redes e Telecomunicações, em Engenharia de Telecomunicações, em Banco de Dados, em Engenharia de Banco de Dados ou em Gestão em Banco de Dados, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Auxiliar de fiscalização - Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Técnico de Enfermagem fornecido por instituição de ensino autorizada pelo Conselho Estadual de Educação; registro regular no Conselho Regional de Enfermagem, por, no mínimo, 3 anos (conforme Resolução COFEN nº 617/2019), na categoria “Técnico de Enfermagem”, com obrigações legais em dia perante o COREN (anuidades e outras); Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou superior.





Contador - Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).





Enfermeiro fiscal - Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro regular no Conselho Regional de Enfermagem, por, no mínimo, 3 anos (conforme Resolução COFEN nº 617/2019), na categoria “Enfermeiro”, com obrigações legais em dia perante o COREN (anuidades e outras); Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou superior.





Técnico administrativo - Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.





Técnico de informática - Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em Tecnologia da Informação ou curso técnico de denominação e conteúdo equivalentes, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de junho, por meio do site do Idib, banca examinadora. As taxas variam entre R$ 95,00, para nível médio, e R$ 130, para nível superior.

Etapas do concurso

Os candidatos ao concurso do Coren-PI serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, apenas para cargos de nível superior, de caráter classificatório.





As provas objetivas serão de múltipla escolha, contendo quatro alternativas e apenas uma resposta correta. Serão cobradas questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos específicos, legislação e normas específicas aos cargos.





Já a prova discursiva irá abordar temas da atualidade. O exame valerá 20 pontos e o candidato precisará atingir, no mínimo, 60% da nota para ser aprovado no concurso. As provas estão previstas para serem aplicadas na data provável de 16 de junho, com duração de quatro horas.