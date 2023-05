Concurso TRT-GO: resultado final do certame é divulgado

(foto: Reprodução/TRT)



O documento também informa que os candidatos inscritos e habilitados no concurso, na lista de candidatos com deficiência e negros, serão convocados oportunamente para a etapa comprobatória.









As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em de Goiânia, no dia 12 de fevereiro. O valor dos salários iniciais para analista varia entre R$ 12.455,30 para todas as áreas/especialidades - exceto para o cargo de analista judiciário na especialidade oficial de justiça avaliador federal, cujo salário é R$ 14.271,70.

Já para o cargo de técnico judiciário, o valor inicial é de R$ 7.591,37, já incluindo a gratificação de atividade de segurança. O valor da inscrição varia de acordo com o cargo, sendo R$ 70 para técnico e R$ 90 para analista.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Candidatos do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, já podem consultar o resultado final do certame . A relação dos aprovados está disponível na página oficial da seleção. De acordo com o edital de divulgação do resultado , as respostas dos recursos quanto aos resultados das provas objetivas e discursivas já estão publicados, por meio do site da banca organizadora, a FCC, e estarão disponíveis pelo prazo de sete dias a contar da data de sua divulgação.O certame ofertou 24 oportunidades, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades.