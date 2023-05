Concurso PMDF: candidatos já podem conferir o horário e local de prova

(foto: Sgt Wander/CCS/PMDF)



Está disponível a consulta ao horário e local de prova do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) . Os candidatos podem conferir as informações por meio do site do Instituto AOCP , banca examinadora. A identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas no edital.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, do seu documento original oficial de identificação com foto e do cartão de informação do candidato.





O concurso oferta 2.100 oportunidades, de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva, para a carreira de soldado. Confira a distribuição do quadro de vagas a seguir:

Soldado QPPMC - Masculino: 1.890 vagas (630 imediatas e 1.260 cadastro reserva);

Soldado QPPMC - Feminino: 210 vagas (70 imediatas e 140 cadastro reserva).

São requisitos para admissão ao CFP: ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos de idade (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso); ter a altura mínima de 1,65 m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m para as candidatas do sexo feminino (descalço e descoberto).





A seleção é formada pelas fases de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; redação; teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica; avaliação psicológica; sindicância da vida pregressa; e investigação social.





A prova objetiva será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão do exame terá cinco alternativas, sendo que cada uma terá apenas uma alternativa correta. A aplicação da prova está prevista para 21 de maio.





Durante o Curso de Formação de Praças o valor da remuneração é de R$ 5.336,96, acrescido de R$ 850, referente ao auxílio alimentação. Depois do CFP o ganho mensal será alterado para R$ 6.081,28.