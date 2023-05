Polícia Militar de SC abre concurso com 550 vagas para soldados e oficiais

(foto: PMSC/Flickr) oficial (50 vagas).



Mais uma oportunidade foi aberta para os concurseiros que desejam seguir carreira policial. A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) publicou um novo edital de concurso público destinado ao provimento de 550 oportunidades nas carreiras de soldado (500 vagas)

Para ingressar nas carreiras, é necessário ter concluído nível superior de escolaridade, sendo exigido o bacharelado em direito para o cargo de oficial. Os salários iniciais são de R$ 16.306,00, para oficial e R$ 6.000,00, para soldado.





Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:





a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) avaliação física, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMSC e com o apoio logístico do Cebraspe;

d) exame de saúde (médico e odontológico), de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMSC;

e) exame toxicológico, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMSC;

f) investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Serviço de Inteligência da PMSC; e

g) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe.





As inscrições do concurso da PMSC serão abertas no dia 19 de maio e estarão disponíveis até o dia 9 de junho (para a carreira de oficial) e 16 de junho (para a carreira de soldado). Os candidatos poderão se inscrever por meio do site do Cebraspe, banca examinadora.