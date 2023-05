Edital do concurso da Defensoria Pública do RS é retificado; confira mudanças

Com a mudança, passa a valer a seguinte redação:





"Noções de Direito Processual Civil. Lei nº 13.105 de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Princípios do processo. Princípio do devido processo legal. Princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural. Jurisdição. Princípio da inércia. Ação. Condições da ação. Elementos da ação. Classificação. Da Cooperação Internacional. Disposições gerais. Do auxílio direto. Da carta rogatória. Da Competência. Disposições gerais."





O concurso da DPE-RS oferta 65 oportunidades de preenchimento imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva. Desse quantitativo, 36 são destinadas a carreira de técnico e 29 para o cargo de analista.





Para o cargo de técnico será realizada prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Já os candidatos ao cargo de analista serão submetidos a prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório — além da prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório. Ambas as avaliações serão aplicadas em 9 de julho.





O valor dos salários iniciais variam de R$ 4.091,90 a R$ 7.794,11 mil. Além disso, os candidatos aprovados e nomeados receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 41,00 por dia trabalhado.





O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul.