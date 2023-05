Concurso PPGG-DF: aprovados são convocados para curso de formação

(foto: Freepik/Divulgação)









certame para a carreira de PPGG oferece 250 novas oportunidades , sendo 150 destinadas ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e 100 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental diversas oportunidades. Os aprovados no certame serão contemplados com a remuneração inicial de R$ 7.760, para o cargo de gestor, e R$ 4.940, para analista. * Estagiária sob supevisão de Lorena Pacheco A prova de verificação de aprendizagem desta etapa terá caráter eliminatório e classificatório e valerá, no máximo, 10 pontos. O exame será do tipo objetivo de múltipla escolha, contendo 50 questões. Segundo o documeto, "estão convocados para o Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e na segunda etapa do concurso e classificados dentro do número de vagas , conforme definido no subitem 17.5.4 do Edital Normativo n° 7 de 3 de abril de 2023, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes, respeitados os empates na última posição".

Consta no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da última quarta-feira (10/5), a partir da página 44 , a convocação para o Curso de Formação Profissional do concurso público para os cargos de gestor em políticas públicas e gestão governamental.