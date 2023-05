Resultado do concurso da SEEDF é republicado; confira

(foto: Mary Leal, Ascom/SEEDF)

Concurso da SEE-DF: são mais de 4 mil vagas

O concurso da Secretaria de Educação do DF oferta 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Desse quantitativo, 776 vagas foram de preenchimento imediato, e 3.104 foram para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica; 20 vagas imediatas e 80 de cadastro reserva para pedagogo; e 16 vagas imediatas e 258 de cadastro reserva para gestor em políticas públicas.





O certame registrou 93.501 inscrições, sendo 89 candidatos com deficiência auditiva. Os aprovados receberão salário inicial entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

O resultado final do concurso para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) foi republicado. A nova lista conta na página do certame A relação geral dos candidatos habilitados nas provas objetiva e classificados para correção da prova discursiva, na seguinte ordem: código/cargo, número de inscrição e nome em ordem alfabética.A divulgação da republicação do resultado definitivo da prova objetiva atende as d eterminações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) , por meio do Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de abril, tornando assim sem efeito o resultado divulgado em dezembro."Em atendimento à decisão judicial proferida nos autos Processo nº 0717407-83.2022.8.07.0018 o resultado para todos os integrantes da categoria PNE será provisório, sujeito a alteração reflexa a depender do julgamento da demanda", afirma a banca.