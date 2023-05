Concurso Iprev-DF: resultado definitivo da prova discursiva é divulgado

(foto: Iprev-DF/Divulgação)

O Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), divulgou o resultado definitivo da prova discursiva do certame.A relação dos candidatos,habilitados na prova discursiva, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, Aspectos formais e linguísticos-AFL(Apresentação-AP; Coerência-CR; Coesão-CS; Tipo Textual-TT; Linguagem-LG) e Aspectos técnicos-AT (Tema-TM)e nota da prova discursiva.

Confira aqui o resultado!



Ao todo, o certame oferta 85 vagas, sendo 65 vagas imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva. A seleção é composta pelas etapas de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.





A prova objetiva foi composta por 120 questões, valendo 120 pontos, e avaliou as habilidades e os conhecimentos dos candidatos. Já a prova discursiva valeu 30 pontos e consistiu na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos da especialidade.





Os aprovados e nomeados receberão a remuneração inicial de R$ 6.760, para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe, para uma carga horária semanal de 40 horas.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca