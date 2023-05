Inscrições do concurso Crefito 9 estão abertas

(foto: Crefito 9/Reprodução)

Estão abertas as inscrições do concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região (Crefito 9) , em Mato Grosso. O edital oferta, ao todo, 165 oportunidades, de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva.