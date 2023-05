Exército abre concurso para oficiais de saúde e capelães

(foto: Freepik/Reprodução)

O Exército publicou um novo edital de concurso público destinado ao provimento de vagas no curso de formação de oficiais do serviço de saúde , do quadro complementar de oficiais e do quadro de capelães militares em 2024. Os editais estão disponíveis no Diário Oficial da União, na edição desta quarta-feira (3/5).