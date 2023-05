Terminam nesta quarta-feira (3/5) as inscrições para a seleção da Rede Sarah

(foto: Rede Sarah/Divulgação)

O período de inscrições do processo seletivo da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação encerra nesta quarta-feira (3/5). A seleção oferta vagas para analista administrativo, técnico em atendimento ao público, técnico em farmácia e técnico em gesso e são distribuídas além do Distrito Federal, para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Maranhão.As inscrições podem ser realizadas por meio do site da própria Rede Sarah . O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para analista e R$ 60 para técnico.Compõem a seleção as provas objetiva, discursiva (para todos os cargos, exceto técnico em gesso hospitalar) e prática (apenas para técnico em gesso hospitalar). Além de um um treinamento. Todas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório, menos o treinamento que é somente eliminatório.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 18 de junho de 2023, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.



O valor dos ganhos mensais variam de acordo com o cargo e pode chegar a 10.215,37. Confira a distribuição dos ganhos mensais:

R$ 10.215,37 para analista administrativo;

R$ 6.148,89 para técnico em atendimento ao público;

R$ 6.148,89 para técnico em farmácia; e

R$ 6.148,89 para técnico em gesso.

Distribuição das vagas

Somadas as vagas ofertadas nos editais n.º 01 a 13/2023 são 21. As chances são para o cargo de analista administrativo nas áreas de contabilidade geral, controle de custos, financeiro, gestão de ativos patrimoniais, previdência, suprimentos e recursos humanos. São requesitos: ter nível superior completo, registro no órgão de classe e seis meses de experiência profissional. Há chances para Brasília (13 vagas); Belo Horizonte/MG (2 vagas); Fortaleza/CE (1 vaga); Rio de Janeiro/RJ (1 vaga); Salvador/BA (2 vagas); e São Luís/MA (2 vagas).

Ao todo, os editais n.º 14 a 19/2023 oferecem 24 vagas para o cargo de técnico em atendimento ao público, posto que exige ensino superior incompleto, além e seis meses de experiência profissional em atendimento ao público, nas áreas de saúde ou turismo ou aviação. As chances são quatro para cada umas das seguintes capitais: Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Luís/MA.

Já os editais n.º 20 a 24/2023, reúnem 11 vagas. As oportunidades são para técnico em farmácia. São requisitos: nível superior completo e curso técnico em farmácia ou similar, além de seis meses de experiência em farmácia hospitalar ou em farmácia de manipulação ou em indústria farmacêutica. As vagas destinadas para Brasília somam quatro, para os demais municípios as chances são destibuídas da seguinte forma:

Belo Horizonte/MG (3);

Fortaleza/CE (1);

Salvador/BA (1); e

São Luís/MA (2).

Por fim, três editais (n.º 25 a 28/2023) ofertam vagas para o cargo de técnico em gesso hospitalar. As vagas somam quatro, uma para cada cidade, execeto para Fortaleza — que não é ofertada vagas. A carreira exige ensino médio completo e curso profissionalizante na área de aparelho gessado ou similar, além de seis meses de experiência profissional na área.



*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca