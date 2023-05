Mais de 30 mil inscrições são registradas no concurso da PMDF

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

Soldado QPPMC - Masculino: 1.890 vagas (630 imediatas e 1.260 cadastro reserva)

Soldado QPPMC - Feminino: 210 vagas (70 imediatas e 140 cadastro reserva) A seleção constará das seguintes provas e fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; redação; teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica; avaliação psicológica; sindicância da vida pregressa; e investigação social.



A prova objetiva será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão do exame terá cinco alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta. A aplicação da prova está prevista para 21 de maio.

Durante o Curso de Formação de Praças o valor da remuneração é de R$ 5.336,96 acrescido de e R$ 850, referente ao auxílio-alimentação. Depois do CFP o ganho mensal será alterado para R$ 6.081,28. "O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral ao serviço policial militar, podendo o policial militar ser convocado, em qualquer dia e horário", assegura o edital







Mais de 30 mil pessoas se inscreveram no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo o levantamento divulgado pela banca orgnanizadora, o Instiuto AOCP , o certame registrou 35.067 incrições na ampla concorrência.Do total de inscritos, 23.959 são homens e 11.108 são do sexo feminino. O certame oferta 2.100 vagas, sendo 700 vagas imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são distribuídas conforme a seguir: