PCDF publica resultado provisório da avaliação psicológica do concurso para agente

(foto: PCDF/Reprodução)



Polícia Civil do Distrito Federal publicou os resultados provisórios da avaliação psicológica e da sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público destinado a contratação de agentes.





Os documentos estão disponíveis no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (27/4). Aqueles que desejarem interpor recurso, poderão solicitar a partir do dia 2 de maio ao dia 8 de maio, por meio do site do Cebraspe, banca examinadora.

Os candidatos considerados inaptos nas etapas do concurso da PCDF poderão conhecer as razões da inaptidão no site do Cebraspe, que já está disponível. A consulta deverá ser feita até às 18 horas do dia 30 de abril.





Segundo o documento, o resultado final na avaliação psicológica e na sindicância de vida pregressa, somente para os candidatos abrangidos na decisão nº 5.184/2022, bem como o resultado final do processo de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e de convocação para o desempate de notas na primeira etapa do concurso (se houver empates), para todos os candidatos, será publicado no DODF na data provável de 17 de maio.





A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1.800 vagas sendo 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.