UnDF divulga o resultado final do concurso para professores

(foto: Lucio Bernardo/Agência Brasília )



Saiu o resultado final do concurso público da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF). A instituição publicou no Diário Oficial do DF, desta quinta-feira (27), os nomes dos candidatos aprovados no certame destinado a carreira de magistério. A relação pode ser conferida a partir da página 58, do DODF.

O concurso da UnDF ofertou 1.400 vagas, sendo: 250 imediatas e 750 para a formação do cadastro reserva para professor de educação superior; 100 vagas imediatas e 300 para o cadastro reserva de tutor de educação superior.





Ambas as carreiras exigem nível superior em diversas especialidades. As oportunidades são para jornada de trabalho que varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração inicial entre R$ 2.200 e R$ 5.200, a depender do nível de formação.





Os participantes foram avaliados por meio de prova objetiva, composta por 60 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O exame foi aplicado em 23 de outubro.