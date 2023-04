Marinha abre concurso com vagas para a área da saúde

(foto: Marinha do Brasil/Divulgação)



A Marinha do Brasil abriu um novo concurso para ingresso no Corpo de Saúde da Marinha (CP-CSM) - Quadro de Apoio à Saúde (S) em 2023. A seleção oferta vagas de nível superior em diversas áreas da saúde.

O edital, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27/4), oferta as seguintes oportunidades:

Quadro de complementares: 10 vagas;

Quadro de apoio à saúde: 4 vagas;

Cirurgiões-Dentistas: 4 vagas;

Médicos: 25 vagas.

Durante o Ensino Militar do CFO, que será realizado no Rio de Janeiro, os aprovados receberão salários que chegam a R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, além disso, também receberão os benefícios de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.





Além do CFO, o concurso da Marinha é constituído das seguintes etapas:





a) Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais;

b) Redação;

c) Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração;

d) Eventos complementares constituídos de: verificação de dados biográficos; inspeção de Saúde; teste de aptidão física de ingresso; prova de títulos; avaliação psicológica; e verificação de documentos;

e) Resultado final da seleção.





Durante o curso, o candidato participará de um estágio de aplicação de oficiais, com duração de 17 semanas, com a finalidade de adaptação às características do serviço naval inerentes à profissão, à complementação de sua formação militar-naval e a avaliação complementar para o desempenho de funções técnicas e administrativas.





As inscrições serão abertas no dia 7 de junho e estarão disponíveis até o dia 25 do mesmo mês. Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa, no valor de R$ 140. As provas objetivas estão marcadas para a data provável de 27 de agosto.