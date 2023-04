Quase metade dos inscritos no concurso do Banco do Brasil se absteve

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

Ao, o Banco do Brasil informou que de acordo com o levantamento realizado pela Fundação Cesgranrio, banca organizadora, as abstenções no concurso da instituição corresponderam a 47,6% dos inscritos, ou seja, mais de 700 mil candidatos desistiram de concorrer a uma das 4.299 vagas ofertadas pelo certame. Segundo o banco, o percentual está dentro da "média observada em concursos em geral".



As provas objetiva e discursiva foram aplicadas no último domingo (23/4). Os gabaritos preliminares da prova objetiva já estão disponibilizados na página oficial da seleção. Para ambos os cargos foram aplicadas cinco gabaritos diferentes.



O resultado das provas objetivas e das notas preliminares da redação será anunciado em junho, no dia 5. Já no dia 14 do mesmo mês, será divulgada a relação final dos aprovados.



Vale ressaltar que ainda são ofertadas 2.226 vagas para cadastro reserva. As chances são para o cargo de escrituário em duas especialiadades: agente comercial e agente de tecnologia. O certame teve mais de 1,3 milhão de inscritos para as vagas de escriturário (agente comercial) e mais de 130 mil inscritos para as vagas de escriturário (agente de tecnologia).



A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30h semanais. Os aprovados e nomeados também receberão benefícios, como: plano de saúde, auxílio alimentação, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros.







*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco