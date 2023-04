Concurso do Ipsemg: inscrições estão abertas e salário chegam a R$ 5,8 mil

A atuação dos selecionados deverá ser na rede própria do instituto, em Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do governo de Minas Gerais (Seplag-MG), as inscrições estão abertas para o concurso do Ipsemg (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais).