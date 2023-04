Seplad-DF: edital para agentes com mais de mil vagas é retificado

(foto: Renato Araújo/Agência Brasília)



A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal retificou o edital do concurso público destinado ao provimento de vagas nas carreiras de agente de vigilância ambiental em saúde e agente comunitário de saúde. O concurso oferta 1.019 oportunidades.





Entre as alterações constam mudanças nos cargos, requisitos de ingresso, carga horária, total de vagas imediatas e de cadastro reserva, vencimento básico e o valor da taxa de inscrição. As informações podem ser consultadas a partir da página 47 do Diário Oficial do DF . Também está disponível um cronograma atualizado do certame.

Organizado pela Funatec, as carreiras disponíveis no concurso exigem apenas nível médio de formação. A seleção é composta por apenas uma fase: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame foi aplicado no dia 26 de março.





Aqueles que forem aprovados e nomeados na carreira de agente de vigilância ambiental em saúde receberão o salário inicial de R$ 4.485. Já para o cargo de agente comunitário de saúde o salário é de R$ 1.988. Ambas as profissões cumprirão carga horária de 40 horas semanais.

Atribuições

O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.





São atribuições gerais do cargo de agente comunitário de saúde, no nível de atuação, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante a realização de ações individuais ou coletivas e visitas domiciliares ou comunitárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob coordenação ou supervisão de profissional ocupante de cargo de nível superior.