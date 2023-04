AGU anuncia data de consulta aos locais de prova para o cargo de procurador

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.





Segundo o documento, os candidatos que forem surpreendidos portando os seguintes itens serão eliminados do concurso:





a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;





b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;





c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;





d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

Sobre o concurso

O concurso da Advocacia-Geral da União (AGU) oferta 300 vagas, divididas entre as carreiras de advogado da União (100 vagas), procurador da fazenda nacional (100 vagas) e procurador federal (100 vagas). Os salários iniciais chegam a R$ 21.014,49.





A seleção tem como requisito ter graduação em direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.





O concurso é composto por prova objetiva, discursiva e oral. Os exames serão realizados nas 27 capitais do país. A prova objetiva para advogado da União está marcada para 30 de abril. Para os cargos de procurador federal e da fazenda nacional, as provas estão previstas para 7 e 21 de maio de 2023, respectativamente.