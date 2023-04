CGDF divulga gabaritos preliminares e libera período para recursos

(foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS) A banca organizadora do concurso da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), disponibilizou, nesta quarta-feira (19/4), a consulta individual ao gabarito oficial preliminar das provas objetivas dos cargos de auditor na especialidade de finanças e controle. Também já está aberto o período recursal. O procedimento pode ser feito até 26 de abril.





As provas para o cargo de auditor na especialidade de finanças e controle foram aplicadas em 16 de abril, no período da tarde, com cinco horas de duração. Vale frisar que as provas para o cargo de auditor de controle interno na especialidade de planejamento e orçamento estão previstas para o dia 23 de abril, no período da manhã, também com cinco horas de duração.





Os candidatos aprovados e nomeados poderão ser lotados nas unidades que desempenham atividades diretamente relacionadas às competências do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal. Uma dessas unidades é a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).





A remuneração inicial ofertada é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.

*Estagiára sob supervisão de Thays Martins