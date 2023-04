Edital do concurso da Secretaria de Educação do DF é retificado; confira

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou, nesta terça-feira (18/4), a retificação do edital do concurso público das carreiras magistério público e assistência à educação regido pelo edital nº 31, de 30 de junho de 2022. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do DF.

De acordo com o documento, o cronograma do certame foi alterado, dentre as datas alteradas está a da divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, que está marcada para 23 de abril. Confira as demais datas:

Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva: 24 a 28/04/2023

Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da prova objetiva e da convocação para

correção da prova discursiva: 05/05/2023

Divulgação do resultado preliminar da prova discursiva: 21/05/2023

Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva: 22 a 26/05/2023

Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva: 04/06/2023

Divulgação da convocação para envio de documentos para a avaliação de títulos: 05/06/2023

Período para envio (recebimento via upload) de documentos para a avaliação de títulos: 06 a 10/06/2023

Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos: 18/06/2023

Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos: 19 a 23/06/2023

Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação de títulos: 30/06/2023

Divulgação da convocação para a avaliação biopsicossocial para candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com

deficiência e para o procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas destinadas aos negros: 06/07/2023

Período para a realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 07 a 09/07/2023

Divulgação do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 16/07/2023

Período para a interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 17 a 21/07/2023

Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 27/07/2023

Divulgação do resultado final e homologação do concurso público: 27/07/2023 Também foi incluso o seguinte subitem: "14.5.8.1 No caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação, constante do subitem 14.5.8, será ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso".





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins