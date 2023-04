Concurso DPE-SP: edital é republicado "por conter incorreções"

(foto: Arquivo/Agência Brasil)

A banca organizadora do concurso público da Defensoria Publica de São Paulo , a Fundação Vunesp republicou no último sábado (15/4), o edital de abertura do certame. Segundo a Vunesp, o primeiro edital continha "incorreções". Confira aqui o novo edital!

Comsoante o documento, foram alteradas as nomenclaturas de alguns cargos, segue as moficações:

alterado de engenheiro/a de redes para administrador/a de redes

alterado de programador/a para analista desenvolvedor/a

alterado de cientista social para sociólogo/a

São ofertadas vagas para formação de cadastro reserva para ingresso na carreira de agente de defensoria pública, cago de nível superior, cuja remuneração é de R$ 7.532,39. O período de inscrições ficará aberto até 24 de maio. As inscrições poderão ser realizadas por meio da página oficial do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 117.



A prova objetiva será composta de 70 questões de múltipla escolha com cinco alternativas. Também compõe o certame a prova de redação. A data prevista para a aplicação de ambos os exames é 16 de julho de 2023, no período da tarde e na cidade de São Paulo.





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins