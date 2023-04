Secretaria de Educação do DF retifica edital e altera cronograma do concurso

(foto: Álvaro Henrique, Ascom/SEEDF)



O edital do concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) foi retificado novamente. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (17). Entre as retificações está a mudança de algumas datas do cronograma do certame. Clique aqui e confira a partir da página 68 do DODF.

Segundo o edital, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação será ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso. Já a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva acontecerá apenas para os candidatos que não tiveram a correção de prova em relação ao resultado anterior.





O concurso da SEE-DF destina-se ao provimento de vagas, mais cadastro de reserva de 3.104 para o cargo de professor de educação básica, da carreira magistério público do DF; 20 vagas, mais cadastro de reserva de 80, para o cargo de pedagogo – orientador educacional; 16 vagas, mais cadastro de reserva de 258, para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional, da carreira assistência à educação.









O edital, publicado em 30 de junho de 2022 , tem a validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do DF, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da SEEDF.

A seleção compreende as seguintes fases:





a)prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b)prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.





Os aprovados receberão a remuneração inicial que varia entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13. A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.