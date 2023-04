IFMA publica editais com vagas para professores e técnico-administrativos

(foto: IFMA/Reprodução)



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) publicou dois editais de concurso público para provimento de vagas nas carreiras de professor e t écnico-administrativo em educação . São ofertadas 63 oportunidades, divididas entre as seguintes carreiras:

Nível médio:

Assistente em administração;

Técnico em tecnologia da informação;

Técnico em agropecuária;

Técnico em enfermagem; e

Técnico de laboratório nas seguintes áreas: ciências, eletroeletrônica, física, meio ambiente, química, eletromecânica e informática.

Nível superior:



Analista em tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas);

Analista de tecnologia da informação - infraestrutura, engenheiro civil, médico, médico veterinário, nutricionista, pedagogo, psicólogo e técnico em assuntos educacionais.

Professores nas seguintes áreas: administração; engenharia mecânica/mecânica das máquinas e transferência de calor e massa; letras/português/inglês; letras/português/LIBRAS; medicina veterinária/produção animal.





As inscrições serão abertas no dia 20 de abril e poderão ser feitas no site do Instituto AOCP , banca examinadora, até o dia 29 de maio. Os salários iniciais variam entre R$ 2.446,96 e R$ 9.616,18, a depender do cargo escolhido.

A seleção contará com as etapas de prova objetiva, composta por 50 questões de múltipla escolha, que será aplicada na data provável de 23 de julho para todas as carreiras. Para os candidatos para professor, o certame também inclui a avaliação de desempenho didático e análise de títulos.