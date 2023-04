Concurso BBTS: edital é retificado; Inscrições estão abertas

(foto: BBTS/Divulgação)

Inscrições abertas e provas em junho

A BB Tecnologia e Serviços S.A (BBTS) retificou o edital de abertura do c oncurso público para o provimento de vagas para o cargo de de técnico e de analistas. O documento foi publicado na edição desta segunda-feira (10/4) do Diário Ofiical da União.Foram retificados subitens e anexos referentes aos critérios de aprovação, atribuições e requisitos e locias de prova do cargo de técnico, além da classificação. Confira aqui todas as alterações. Ao todo, são ofertadas 138 vagas, além de formação de cadastro reserva, sendo 97 para técnico e 41 para analistas. O valor da remuneração varia entre R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45, respectivamente.As inscrições para o certame estarão abertas até o dia 25 de abril. O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 69 e para os cargos de nível médio é de R$ 59. Interessados devem se increver por meio da página oficial da seleção. Para os cargos de nível superior serão realizadas prova escrita objetiva de múltipla escolha e prova escrita discursiva – redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Já para a de técnico será realizada prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das duas provas está prevista para 25 de junho de 2023.O concurso público destina-se ao provimento de vagas pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), vigente na época da contratação, em cargos atualmente vagos e daqueles que vierem a vagar ou que forem criados, bem como, para formação de cadastro reserva dentro do prazo de validade de 730 dias, prorrogável pelo mesmo período a contar da data da homologação do certame.* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca