Locais de prova do concurso da CGDF já podem ser consultados; confira

(foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS)

Os candidatos ao concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) para o cargo de auditor de controle interno – especialidade: finanças e controle já podem consultar o seu local de prova. A consulta deve realizada por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Inscritos à função de auditor de controle interno – especialidade: planejamento e orçamento poderão verificar o seu local de realização das provas a partir de 13 de abril.

Confira aqui a relação final dos candidatos com a inscrição deferida!

Para os dois cargos, as provas objetivas (P1 e P2) serão aplicadas de manhã (às 8h). Já as provas objetivas (P3) e discursiva serão aplicadas no turno vespertino (às 15h). É importante frisar que a data de realização dos exames varia de acordo com o cargo, conforme a seguir:

16 de abril de 2023 : auditor de controle interno do DF – especialidade: finanças e controle;. e

: auditor de controle interno do DF – especialidade: finanças e controle;. e 23 de abril de 2023: auditor de controle interno do DF – especialidade: planejamento e orçamento

São 87 vagas imediatas e 147 cadastros de reserva para duas especialidades: auditor de controle interno – especialidade: finanças e controle, e auditor de controle interno – especialidade: planejamento e orçamento.









A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.



Compõem esta seleção: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.