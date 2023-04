SES-DF retifica lista de heteroidentificação do concurso para nível superior

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)





Ao todo, o certame oferta 381 oportunidades para as carreiras de médico (diversas especialidades), enfermeiro e cirurgião-dentista. Foram publicados três editais, um para cada carreira.

Os aprovados na carreira de médico receberão o salário inicial de R$ 12.654,00 (médico família e comunidade) e R$ 6.327,00 (demais especialidades). Já para a carreira de enfermeiro, o salário é de R$ 3.055,00. Os cirurgiões-dentistas serão remunerados com o valor de R$ 4.250,00.



A retificação do resultado final do procedimento de heteroidentificação étnico-racial de candidatos aprovados em concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) foi publicado na edição desta quarta-feira (5/4) do Diário Oficial do Distrito Federal. O resultado é referente aos cargos de médico, cirurgião dentista e enfermeiro nos termos dos editais nº 13, 14 e 15, de 25 de março de 2022.