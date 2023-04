PMDF convoca aprovados de 2018 para início do CFP

(foto: PMDF/Divulgação)

Em razão da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Decisão nº 326/2022 TCDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tornou pública, na edição do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (5/4), a convocação dos candidatos aprovados no concurso de 2018 para o início do curso de formação de praças (CFP).

Os candidatos convocados devem comparecer ao Complexo de Ensino da Polícia Militar (Cepom), situado na QNG, AE 01, de Taguatinga Norte, na próxima segunda-feira (10/04), às 8h, para o início do curso.

Em 2018, a PMDF realizou seu último concurso público, com 2 mil vagas para soldados, de nível superior. Além da escolaridade, foi exigida idade máxima de 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. O certame também abriu 18 vagas na função de músico, com especialidade em corneta, clarineta, saxofone, trompa, trompete e trombone.

Os candidatos passaram por prova objetiva, redação, avaliação física, exames biométricos e avaliação médica, sindicância de vida pregressa, avaliação psicológica e curso de formação. Durante o curso de formação, os ganhos foram de R$ 6.095,41 para soldados e de R$ 4.119,22 para músicos.



