Concurso Iprev-DF: resultado provisório é divulgado; confira

(foto: Iprev-DF/Divulgação)





Quem desejar, poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva no site do Instituto Quadrix , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. O período de interposição já está aberto e segue assim até 12 de abril.





O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado na data provável de 17 de abril de 2023.





São, ao todo, 65 vagas imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.760,00 para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe para uma carga horária semanal de 40 horas.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

Os candidatos do concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) já podem acessar os o resultado preliminar da prova objetiva do certame. A informação foi dada pela banca organizadora da seleção, o Insituto Quadrix. O resultado está disponível para consulta na página oficial do concurso.