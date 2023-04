INSS: consulte os locais de provas do curso de formação

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

Os locais das provas do curso de formação, referente ao concurso público do INSS, já estão disponíveis na página ofiicial do certame . Os candidatos serão submetido a prova objetiva composta de 120 itens e prova discursiva composta de duas questões discursivas. Ambos os exames serão aplicadas na data provável de 9 de abril de 2023, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF).



O curso de formação é de caráter eliminatório e classificatório e é inédito na história dos certames do INSS. A etapa foi realizada no período entre 6 de março e 5 de abril. O curso foi presencial em nove capitais, dentre elas Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A carga horária foi de até 180 horas e, durante este período, o candidato matriculado recebeu remuneração relativa à metade do salário do cargo.

Sobre o concurso

Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 inscrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas para o cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.





A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.

