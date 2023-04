Controladoria Geral do DF divulga comunicado sobre os locais de provas

(foto: USP Imagens/ Divulgação)

A Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) divulgou, na última sexta-feira (31/3), um comunicado sobre os locais de aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de auditor de controle interno da carreira de auditoria de controle interno.

Os candidatos ao cargo auditor de controle interno – especialidade: finanças e controlepodrerão verificar o seu local de realização das provas a partir do dia 10 de abril de 2023, por meio de consulta individual. Já os candidatos ao posto de auditor de controle interno – especialidade: planejamento e orçamento a partir de 13 de abril de 2023. Os locais estarão disponíveis no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.



As provas terão cinco horas de duração e estão marcadas para:

16 de abril de 2023, no período da tarde, para o cargo auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: finanças e controle; e

23 de abril de 2023, no período da manhã, para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: planejamento e orçamento

No documento o Cebraspe pontua as seguintes medidas de proteção à transmissão do coronavírus. O candidato deverá submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação; observar o distanciamento adequado; submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para evitar aglomeração, entre outras.



Ademais, o Cebraspe reforça que é obrigatório levar documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.



São 87 vagas imediatas e 147 cadastros de reserva para duas especialidades de auditor de controle interno: finanças e controle, e planejamento e orçamento. A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori