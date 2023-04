Posse e início do curso de formação da DPDF estão marcados para segunda

(foto: DPDF/Reprodução)

Os novos servidores foram nomeados na última terça-feira (21/4) em cerimônia no Salão Branco, do Palácio do Buriti, e contou com a presença do governador Ibaneis Rocha. Eles foram aprovados no concurso realizado no ano passado e assumirão cargos regulados pela Lei Distrital nº 4.516/2010, com jornada de 35 horas semanais e remuneração de R$ 5.241,22.





"O concurso contemplou diferentes áreas como direito, administração, serviço social e jornalismo. Os profissionais serão alocados nos núcleos itinerantes da Defensoria Pública do DF e também no posto a ser inaugurado em Sol Nascente para reforçar o atendimento nas regiões administrativas com mais vulnerabilidade" afirma a DPDF.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

Está previsto para a próxima segunda-feira (10/4) a posse e o início do curso de formação inicial dos nomeados no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). A inscrição e participação dos nomeados na carreira de analista de apoio à assistência judiciária é obrigatória. Período de inscrições já está aberto e será encerrado em 11 de abril. A inscrição deverá ser feita no site da DPDF O curso, que será ministrado pela Escola de Assistência Jurídica (Easjur), ocorrerá entre 10 e 14 de abril de forma presencial, no auditório da Delegacia-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), localizado no Setor Policial (SPO), Lote 23, Conjunto A, Edifício Sede, Complexo da PCDF, em Brasília (DF).