Concurso PCDF escrivão: resultado final de duas fases é divulgado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou o resultado final no exame toxicológico e da prova de capacidade física referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia. A publicação cumpre determinação da Decisão nº 5.184/2022, proferida nos autos do Processo nº 00600-00009569/2022-86-e, em andamento no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)



Os nomes foram publicados no Diário Oficial do DF dessa quinta-feira (30/3) e podem ser conferidos a partir da página 105. Clique aqui para acessar o documento.

Aprovados foram convocados para a avaliação psicológica. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a página oficial do certame para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório. Esta fase será realizada pelo Cebraspe, banca organizadora do concurso.

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova de capacidade física e contra o resultado provisório no exame toxicológico, já estão disponíveis no site do certame.



Foram registrados 52.636 inscritos concorrendo por 300 vagas efetivas. O edital foi publicado em 2019 e o salário inicial da categoria era de R$ 8.698,78 para 40 horas semanais de trabalho.

