Concurso para auditor de atividades urbanas passa por retificação; confira

O edital do concurso público para o cargo de auditores de atividades urbanas do Distrito Federal foi retificado. A alteração consta no Diário Oficial desta quarta-feira (29/3). De acordo com documento, a alteração amplia a colocação dos candidatos que se autodeclararam negros ou negras que serão convocados para o procedimento de heteroidentificação. Leia aqui a retificação a partir da página 40

Agora, depois da divulgação do resultado definitivo das provas objetivas serão convocados os candidatos posicionados até as classificações a seguir:

Auditor de atividades urbanas (vigilância sanitária): até a 138ª colocação

Auditor fiscal de atividades urbanas (obras edificações e urbanismo): até a 126ª colocação

Auditor fiscal de atividades urbanas (atividades econômicas e urbanas): até a 126ª colocação

Auditor fiscal de atividades urbanas (transporte): até a 36ª colocação

Auditor fiscal de atividades urbanas (controle ambiental): até a 36ª colocação

Os exames foram aplicados no final de fevereiro. O resultado preliminar divulgado em 21 de março. O certame oferta 770 oportunidades, entre vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os cargos contemplados foram os de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins