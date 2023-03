Concurso SEED-PR: edital é publicado com mais de 1,2 mil vagas

(foto: Palácio Piratini/Divulgação)

A Secretaria de estado da Educação do Paraná (SEED-PR) publicou, nesta quinta-feira (23/3), o edital de abertura do concurso público para professores . O certame oferta 1.256 vagas para o cargo de professor, sendo 1.109 vagas para docência dos componentes curriculares da matriz e 147 vagas para pedagogo.



As oportunidades são distribuídas nos 32 Núcleos Regionais de Educação. O valor dos ganhos mensais é de R$ 2.372,93, já considerando o auxílio-transporte de R$ 421,27, para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.



Compõem a seleção: as provas objetiva, discursiva, prática e de títulos, além de avaliação médica. A prova objetiva, primeira etapa do certame, terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de 30 questões. O exame será aplicado em em 18 de junho.



Os candidatos serão nomeados de acordo com a classificação final, ressalvado o atendimento do percentual legal de 5% para pessoas com deficiência e 10% para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas.



O período de inscrições ficará aberto entre 10 de abril e 09 de maio. As inscrições poderão ser realiazadas por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. O edital possiblita o interessado se inscrever em ambas funções, neste caso a taxa é de R$ 160.





