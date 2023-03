TJSP lança segundo concurso para escrevente com mais 60 vagas

(foto: Freepik/Divulgação)

O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou nesta quarta-feira (22/3) o edital de abertura do concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário. São ofertadas 60 vagas para as comarcas da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), exeto para a capital paulista. O salário inicial do cargo é de R$ 5.480,54, mais benefícios.



Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. O período de inscrições ficará aberto entre 27 de março e 5 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 81.

O concurso é composto por duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório, constituída de 100 questões de múltipla escolha, no qual a aplicação está prevista para 2 de julho; e a prova prática, de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação, de acordo com as notas de corte, em data a ser definida.

Vagas abertas!

Este é o segundo certame realizado pelo TJSP para escrevente este ano, visto que em fevereiro um outro edital de abertura foi publicado, cujo período de inscrições será encerrado em 28 de março.São ofertadas 400 oportunidades. O quantitativo de vagas será dividido entre: ampla concorrência (300 vagas), pessoas com deficiência (20 vagas) e candidatos negros (80 vagas). Os interessados em participar poderão se inscrever por meio do site da Fundação Vunesp.Fazem parte da seleção as etapas de provas objetivas e provas práticas. As pessoas que pretenderem concorrer na lista de candidatos negros, terão suas inscrições definitivas no momento das entrevistas com a comissão de heteroidentificação. Saiba mais aqui!