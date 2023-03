Unimed-BH abre inscrições para Programa de Estágio 2023

(foto: Unimed/Divulgação )





A Unimed-BH oferece novas oportunidades de estágio acadêmico para quem quer aprimorar seus conhecimentos em 2023. O Programa de Estágio Decola Unimed-BH vai selecionar estudantes de graduação de 19 cursos com previsão de conclusão da graduação em julho de 2024. As inscrições já estão abertas e vão até 9 de abril.

São ofertadas vagas para alunos dos cursos de Administração, Análise de Desenvolvimento do Sistema, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Atuariais, Ciências contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia de produção, Engenharias, Estatística, Farmácia, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Sistema da Informação e Relações Públicas.





A duração do estágio é de um ano, começando em agosto de 2023, com seis horas diárias. As vagas também estão abertas para candidatos com deficiências. Os estagiários selecionados irão receber benefícios compatíveis com o mercado, como bolsa, auxílio refeição e transporte, além de plano de saúde.





O Programa de Estágio Decola Unimed-BH tem o objetivo de desenvolver, estimular e favorecer a formação e a qualificação de futuros profissionais, transformando o aprendizado em ações positivas, sob orientação de gestores experientes.

Serviço:





Decola Estágio Unimed-BH 2023





Inscrições: até 9/4 de 2023





Início do programa: agosto de 2023