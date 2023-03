MPT publica orientações para candidatos que farão a prova prática

(foto: Freepik/Divulgação)

Ministério Público do Trabalho publicou na edição desta terça-feira (21/3) do Diário Oficial da União (DOU) informações sobre procedimentos a serem observados para consulta de material com utilização de computador na prova prática do 22º concurso para procuradores a ser realizada em 2 de abril. Confira aqui todas as orientações!

Os nomes dos candidatos aprovados na segunda etapa da prova discursiva do concurso foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) no início de março.

O edital do certame foi publicado em agosto de 2022, ofertando cinco vagas para lotação nas sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho da 10ª Região (Brasília); 15ª Região (Campinas/SP); e na 21ª Região (Natal). Também foram contempladas as Procuradorias do Trabalho nos municípios de Ji-Paraná/RO e Alta Floresta/MT.



Os candidatos ainda passarão por uma prova oral, marcada para acontecer entre o período de 29 de maio a 2 de junho. O resultado final do concurso será divulgado na data provável de 16 de junho deste ano.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins