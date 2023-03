Resultado final do concurso do Senado é homologado; confira lista dos aprovados

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Senado Federal homolou o resultado resultado final do concurso público para analista legislativo. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) é referente à especialidade registro e redação parlamentar.

A lista de aprovados, por cargo e ordem de classificação das funções, foi publicada em janeiro. Confira aqui a relação dos aprovados.

O edital do concurso, lançado em agosto de 2022, ofereceu um total de 1.002 vagas, sendo 980 para formação de cadastro de reserva e 22 para preenchimento imediato. Há chances para analista legislativo (11), policial legislativo (7), consultor legislativo (2), advogado (1) e taquigrafia (1).

As vagas para analista legislativo se destinam às especialidades administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, processo legislativo, informática legislativa — análise de sistemas e informática legislativa — análise de suporte de sistemas.

As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68

Ao todo, foram registradas 83.059 inscrições para os cargos. As provas objetivas foram aplicadas em 6 de novembro, nas capitais e no Distrito Federal. Junto com as provas objetivas, os candidatos a policial legislativo e analista legislativo fizeram as provas discursivas. Em 27 de novembro, foram aplicadas as provas discursivas para consultor legislativo e advogado.

O prazo de validade do certame é de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

Com informações da Agência Senado