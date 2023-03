Procon-DF: último dia para se inscrever; especialista dá dicas

(foto: Freepik/Divulgação )

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova discursiva, que consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos.





As provas objetivas e discursivas possuem a previsão de serem aplicadas em 30 de abril. Os aprovados na seleção serão remunerados com os salários iniciais que variam entre R$ 4.898, 91 e R$ 6.616, 62, a depender da carreira.

Especialista dá dicas para a reta final Para quem vai fazer a prova, essas últimas semanas serão decisivas. O professor do IMP Concursos de Direito do Consumidor e Legislação do Distrito Federal, Rodrigo Francelino, preparou algumas dicas para o que priorizar nesta reta final até o dia da aplicação da prova:

Leitura do edital: É muito importante ler o edital com bastante atenção e, com base no que ele descreve, separar um plano de estudo para estas semanas que inclua as principais disciplinas.

Estudar por questões de provas anteriores é regra: É importantíssimo refazer questões anteriores. Uma dica para quem deseja direcionar melhor os estudos é começar pelas questões, respondendo o que pede e estudando a respectiva teoria junto da resposta. Direitos do consumidor é a disciplina com maior relevância: O ideal é incluir o estudo da disciplina todos os dias, mesmo atrelado às outras disciplinas, dividindo o tempo para cada uma.

Língua Portuguesa é a disciplina mais importante na parte básica: É preciso ter domínio nesta área para ser competitivo. Aproveite o máximo desta matéria e estude com atenção, fazendo exercício.

Contabilize horas líquidas de estudo: Hora líquida significa o tempo em que o estudante fica efetivamente estudando. Dedicar mais horas líquidas de concentração para o estudo nestas semanas faz toda a diferença. Acompanhar conteúdos sobre a Redação pode ser decisivo: Os professores específicos desta disciplina têm dado sugestões de temas e dicas importantes que podem ajudar significativamente a se preparar para a redação.

Legislação e matérias do Distrito Federal também são importantes: Não negligencie este conteúdo, mesmo que já tenha estudado para outros concursos. Assim como Língua Portuguesa ou Direito Administrativo, Legislação e matérias do DF são assuntos que devem ser muito estudados.



*Estagiária sob supervisção de Lorena Pacheco

*Com informações da Agência Brasília *Estagiária sob supervisção de Lorena Pacheco*Com informações da Agência Brasília

Atenção concurseiros! Período de inscrições do concurso público do do Procon-DF será encerrado nesta sexta-feira (17/3). Interessados podem se inscrever até às 18h. O edital prevê 174 vagas, sendo 69 imediatas e 105 para formação de cadastro reserva e valor da remuneração chega a R$ 6,6 mil.Organizado pelo Instituto Quadrix. No site da banca organizadora, é possível realizar a inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para as vagas de técnico e R$ 95 para analista e fiscal.Este é o segundo concurso elaborado pelo Procon, que teve seu último certame em 2011. “Tivemos um primeiro concurso lá atrás com 200 vagas, e nem todas foram preenchidas”, explica a chefe de gabinete do órgão, Vanessa Pereira. “Precisamos de reforço em nossos quadros. Hoje temos cerca de 90 servidores de carreira no Procon-DF”.